Общество

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Фаига Мамедова13:02 - Сегодня
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» члена Союза художников Азербайджана, члена специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) Милены Набиевой.

Как передает 1news.az, директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, Народный художник, профессор Ариф Гусейнов, руководитель Отдела декоративно-прикладного искусства Союза художников Азербайджана, Народный художник Айдын Раджабов, Заслуженный деятель искусства, профессор Кюбра Алиева, депутат Национального собрания Рази Нуруллаев выступили на мероприятии, рассказав о творчестве художницы и значимости выставки.

На выставке представлено более сорока художественных произведений, созданных в разные периоды. Ковровые композиции и орнаменты занимают важное место в этих работах. Национальная архитектура, природа и цветочные мотивы мастерски отражены благодаря многогранности современного изобразительного искусства.

Милена Набиева отличается оригинальным художественным подходом: сперва она переносит на холст орнаменты, затем на этом фоне выстраивается основной сюжет. Таким образом, художница добивается совершенной гармонии ковровых мотивов с азербайджанской архитектурой, пейзажем родного края и его дарами. В этом отношении особого внимания заслуживают работы «Айва с райского сада», «Воскресное утро», «Малыбейли», «Влюблённость», «Букет любви», «Букет уверенности». В этих произведениях эстетические коды прошлого органично сочетаются с современным мышлением, а языком орнаментов выражается глубокое уважение к истории и богатому культурному наследию Азербайджана.

Проведение выставки в Азербайджанском национальном музее ковра обусловлено широким использованием в творчестве художницы национальных ковровых композиций и орнаментов. Музей оказывает постоянную поддержку художникам, обращающимся к ковровой теме и данная выставка является ярким примером этого внимания.

Отметим, что работы Милены Набиевой были представлены в Баку, Париже, Анкаре и Санкт-Петербурге.

Выставка «Магия ковра, звучащая в веках» – это очередной этап на пути искусства, в котором она выражает культурное наследие Азербайджана в цветах, рисунках и новых идеях.

Выставка продлится до 21 сентября.

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Баку потушен пожар в доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

