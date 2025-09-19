 Талибан запретил книги женщин в университетах Афганистана | 1news.az | Новости
Талибан запретил книги женщин в университетах Афганистана

First News Media13:05 - Сегодня
Правительство Талибана изъяло из университетской программы Афганистана книги, написанные женщинами, а также запретило преподавание 18 предметов — включая те, где касаются темы о правах человека и сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Из 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство из-за антишариатской политики и политики Талибана», около 140 написаны женщинами. Среди изъятых материалов оказалась даже учебная литература по технике безопасности в химических лабораториях.

Официальная позиция Талибана заключается в том, что все решения принимаются в соответствии с исламским правом и афганской культурой. По словам представителей власти, решения принимаются комиссией «религиозных ученых и экспертов».

Бывшая замминистра юстиции Афганистана Закия Адели, чьи книги оказались в числе запрещенных, назвала решение Талибана предсказуемым.

«Когда женщин лишают права учиться, логично, что их взгляды и труды также оказываются под запретом. Это продолжение мизогинистской политики, которую талибы последовательно проводят последние годы», — сказала она.

10 августа стало известно, что талибы массово закрывают женские салоны красоты в Кабуле. Аналитики считают, что эти действия являются частью политики по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни. По мнению издания Tolo news, государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для участия женщин.

