Почтена память выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой - ФОТО

First News Media14:05 - Сегодня
19 сентября коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) посетил II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память выдающегося ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой.

Как передает АЗЕРТАДЖ, вице-президент НАНА, директор Института востоковедения академик Говхар Бахшалиева рассказала о жизненном пути великого ученого, ушедшего из жизни 33 года назад. Она отметила, что Аида ханым не только как ученый внесла большой вклад в мировую науку востоковедения, но и как женщина, мать, супруга прожила жизнь, которая может служить примером для азербайджанских женщин.

Вспомнив каждый этап научной деятельности Аиды ханым, Говхар ханым подчеркнула, что ученый открыла новую страницу в исследовании современной арабской литературы и оставила неизгладимый след в истории, став первым азербайджанским ученым, который системно изучил литературные связи и взаимное влияние Востока и Запада.

Г.Бахшалиева подробно остановилась не только на богатом научном наследии великого ученого, но и на ее заслугах в подготовке научных кадров, отметив, что в период руководства Аиды ханым Институтом востоковедения она проявила себя как талантливый организатор.

Выступивший затем на мероприятии ведущий научный сотрудник Института востоковедения, доктор философии по филологии Вугар Мамедов сказал, что Аида Имангулиева внесла значительный вклад в развитие арабистики, добавив, что выдающиеся ученые зарубежных стран высоко оценивают ее заслуги перед мировой наукой.

