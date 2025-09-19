Иреван выступает за создание мультимодального маршрута из Казахстана в Армению

Иреван выступает за создание мультимодального грузового транспортного маршрута из Казахстана в Армению.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на 11-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Казахстаном (в онлайн-режиме), сообщает пресс-служба правительства, передает Sputnik Армения.

Речь идет о маршруте Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения.

Григорян уточнил, что параллельно уже осуществляются грузоперевозки по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Армения. По его оценке, это свидетельствует о растущем интересе к расширению транспортно-логистических связей между странами.

Вице-премьер Армении отметил, что эти грузоперевозки могут стать регулярными, особенно с учетом потенциального интереса армянских предпринимателей к возможностям Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", расположенного на казахско-китайской границе.