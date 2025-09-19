В Баку на два дня перекроют несколько улиц

Движение транспорта на двух участках дорог в Баку будет временно ограничено.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, это связано с ремонтными работами.

С 08:00 20 сентября до 22:00 21 сентября в Ясамальском районе Баку движение транспорта будет полностью ограничено на следующих участках дорог:

на улице Джафара Джаббарлы - от улицы А.А.Бакиханова до улицы Б.Багировой;

на боковой дороге Внешней кольцевой автомобильной дороги - от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского проспекта.

Водителей и граждан просят в указанные даты и время не использовать эти участки дорог и планировать свой маршрут заранее.