В Азербайджан для получения высшего образования доставлены 14 палестинских студентов - ФОТО

Азербайджан эвакуировал из сектора Газа 14 палестинских студентов, получивших право на получение высшего образования в республике в рамках Программы международных образовательных грантов имени Гейдара Алиева.

Процесс эвакуации, проведенный МИД Азербайджана, начался 17 сентября, и 10 из этих студентов были встречены сегодня утром в Международном аэропорту Гейдара Алиева. Ожидается, что ещё 4 прибудут в Баку в ближайшие часы.

Вывоз студентов из сектора Газа и их доставка в Баку были осуществлены при непосредственном участии посольств Азербайджана в Израиле и Иордании, а также в результате контактов и договорённостей, достигнутых с соответствующими госструктурами Израиля и Иордании, при поддержке азербайджанского представительского офиса в Палестине.

Прибывшие в Баку студенты были встречены представителями соответствующих вузов и размещены в общежитиях.

Отметим, что на основании представленных Палестиной кандидатур 8 из этих студентов были приняты в Программу международных образовательных грантов имени Гейдара Алиева в прошлом году, а 6 – в этом году.

Продолжающиеся военные действия и нестабильная ситуация в регионе не позволили студентам, принятым в прошлом году, приехать в Азербайджан. В связи с этим, на основании поступивших от студентов заявлений и просьбы палестинской стороны, МИД Азербайджана с мая этого года работает над организацией приема студентов в стране. Студенты были вывезены из Газы наземным транспортом и доставлены в Иорданию, а затем был организован их вылет из столицы Иордании, Аммана, в Баку.