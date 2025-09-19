 Обсуждены перспективы сотрудничества между Баку и Куала-Лумпуром - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Обсуждены перспективы сотрудничества между Баку и Куала-Лумпуром - ФОТО

First News Media19:50 - Сегодня
Обсуждены перспективы сотрудничества между Баку и Куала-Лумпуром - ФОТО

19 сентября в рамках визита в Малайзию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с мэром столицы этой страны Куала-Лумпур, бывшим исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.

Как сообщили в парламенте, на встрече обсуждались дружественные отношения между Азербайджаном и Малайзией.

Спикер Милли Меджлиса, рассказав о мероприятиях и встречах, проведенных в рамках ее визита, отметила важность подобных контактов для дальнейшего расширения связей между нашими странами и парламентами.

Мэр Куала-Лумпура, вспоминая свои визиты в Азербайджан и встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, поделилась положительными впечатлениями о развитии нашей страны, в том числе столицы – Баку. Она отметила свое участие в национальных форумах по градостроительству в Агдаме и Зангилане в качестве исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам. Маймуна Мохд Шариф высоко оценила проделанную в Агдаме, Зангилане и Физули за короткий период работу, а также реализованные инфраструктурные проекты.

В ходе беседы были также затронуты перспективы сотрудничества между Баку и Куала-Лумпуром и состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим интерес.

