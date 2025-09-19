 Обсуждены вопросы сотрудничества законодательных органов Азербайджана и Малайзии | 1news.az | Новости
Политика

Обсуждены вопросы сотрудничества законодательных органов Азербайджана и Малайзии

First News Media21:40 - Сегодня
19 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером Палаты представителей парламента Малайзии Тан Шри Дато Джохари бин Абдулом.

Как сообщили в Милли Меджлисе, спикер Палаты представителей выразил признательность азербайджанской парламентской делегации за участие в 46-й Генеральной ассамблее AIPA. Он отметил, что подобные межпарламентские площадки предоставляют прекрасную возможность для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством наших парламентов в международных организациях, отмечено наличие широких возможностей для совместной деятельности, в частности, в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения.

Говоря о сотрудничестве законодательных органов Азербайджана и Малайзии в рамках межпарламентских организаций, Сахиба Гафарова отметила значимость 46-й Генеральной ассамблеи AIPA в этом плане.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества парламентов Азербайджана и Малайзии, и было отмечено, что подобные встречи и переговоры подтверждают успешные отношения между нашими парламентами.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса проинформировала о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа, об освобождении азербайджанских земель от оккупации и масштабных восстановительных работах, проводимых нашим правительством в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Сахиба Гафарова также поделилась мнением о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией в контексте недавнего рабочего визита Президента Азербайджанской Республики в Вашингтон.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

