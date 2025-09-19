Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

США могут не иметь сильного влияния на политику Израиля.

Такое мнение в интервью египетскому телеканалу MBC Masr высказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Как вы знаете, в американской внутренней политике десятилетиями существует определенная реальность.

Она касается вопроса, кто кого контролирует и кто кем управляет. Другими словами, недавние события [связанные с действиями Израиля в регионе] показали, что США на самом деле не оказывают такого большого влияния на политику Израиля, как это считалось ранее. Хотя возможна и обратная ситуация", - сказал он.

Говоря об усилиях Турции по урегулированию кризисов в ее регионе, Фидан напомнил, что "президент [Реджеп] Тайип Эрдоган уделяет значительную часть своего времени этим вопросам, особенно прекращению геноцида в Газе, а также международной дипломатии". "Он постоянно контактирует как с региональными, так и с мировыми лидерами. Каждый раз, когда мы с [президентом США Дональдом] Трампом обсуждаем этот вопрос, мы неизменно акцентируем внимание на проблеме Газы и стабильности в Сирии", - сообщил Фидан.