Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что два российских истребителя пролетели на малой высоте в пределах охранной зоны объекта.

"Вооруженные силы Польши и другие службы были проинформированы", - отметили в польской пограничной службе.

Ранее сообщалось, что три российских перехватчика МиГ-31 нарушили эстонскую границу и 12 минут провели в воздушном пространстве страны.