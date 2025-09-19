Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России - ОБНОВЛЕНО

Европейская комиссия приняла новый пакет санкций в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщила пресс-секретарь комиссии Паула Пиньо.

Пакет санкций станет 19-м по счету.

Какие меры вошли в пакет, пока неизвестно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас представят подробности о санкция позднее 19 сентября, сообщает The Guardian.

Ранее издание Poliico сообщило, что Евросоюз собирался представить новый санкционный пакет 17 сентября, но отложил его публикацию.

В ходе подготовки пакета сообщалось, что ЕС может включить в него ограничения против банков и энергетических компаний. Кроме того, итальянское агентство ANSA сообщало, что в Европе обсуждают ужесточение визового режима для россиян.

Источник: Meduza

12:10

Послы ЕС проведут 19 сентября встречу для обсуждения очередного, 19-го по счету, пакета антироссийских санкций, сообщает портал Euractiv.

По словам европейского чиновника, Еврокомиссия (ЕК) намерена ускорить отказ Европы от российского ископаемого топлива и считает санкции лучшим путем достижения этой цели. Два дипломата ЕС предположили, что следующим шагом могут стать ограничения в отношении российского газа.

Портал отмечает, что в пакет санкций, как ожидается, будут включены меры по ужесточению контроля за обходом действующих ограничений, рестрикции в отношении российских банков, энергетических компаний и теневого флота, а также экспортные ограничения, направленные на третьи страны. Кроме того, ЕС может ужесточить правила выдачи россиянам туристических виз.