Дорожная полиция обратилась к гражданам после гибели школьников - ФОТО

Фаига Мамедова12:38 - Сегодня
Дорожная полиция обратилась к гражданам после гибели школьников - ФОТО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось в связи с дорожно-транспортным происшествием в Лянкаранском районе, в результате которого погибли брат и сестра.

В сообщении Управления, отмечается, что эта трагедия ещё раз демонстрирует: несоблюдение правил дорожного движения приводит к самым тяжёлым последствиям.

«Ещё раз доводим до сведения всех водителей: на дорогах, особенно в населённых пунктах, вблизи школ и детских садов, необходимо соблюдать скоростной режим в соответствии с требованиями законодательства и вести себя ответственно.

Пешеходам также напоминают, что они должны пользоваться только обозначенными переходами, внимательно осматриваться перед началом движения и не создавать непредвиденных ситуаций для водителей.

Родителей просят постоянно следить за тем, как дети добираются до школы, и не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра на дорогах.

Каждый участник движения должен понимать, что несоблюдение правил - это не только нарушение закона, но и прямая угроза для человеческой жизни».

Главное управление Государственной дорожной полиции заявляет, что ответственное поведение как водителей, так и пешеходов является главным способом предотвращения ДТП и сохранения человеческих жизней.

