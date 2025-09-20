Президент Поль Кагаме: Между Руандой и Азербайджаном есть много общего
Между Руандой и Азербайджаном есть много общего. Думаю, что мы можем использовать эти сходства для укрепления сотрудничества и развития.
Об этом сказал Президент Руанды Поль Кагаме в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«В этом отношении руководством для нас послужат уже имевшие место многочисленные визиты, усилия, обсуждения и взаимопонимание. Благодарю Вас за возможность взаимных обменов между представителями Вашего правительства и нашими представителями, посетившими Баку», - добавил он.
Источник: АЗЕРТАДЖ
