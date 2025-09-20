Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии принял участие в военном параде в Белграде - ФОТО

Начался официальный визит делегации во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым в Сербию, совершаемый по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-полковника Милана Мойсиловича.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны, сначала в парке Ташмайдан в Белграде был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена его светлая память.

В рамках визита генерал-полковник К.Велиев провел обмен мнениями с сербским коллегой о перспективах развития военного сотрудничества и принял участие в военном параде в Белграде.

В мероприятиях принимал участие посол Азербайджанской Республики в Сербии Кямиль Хасиев.