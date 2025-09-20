 Неизвестный обстрелял офис телеканала в Калифорнии | 1news.az | Новости
Неизвестный обстрелял офис телеканала в Калифорнии

First News Media09:12 - Сегодня
Неизвестный обстрелял офис телеканала в Калифорнии

Неизвестный открыл стрельбу по офису местного отделения телекомпании ABC в Сакраменто (штат Калифорния).

Об этом заявил представитель отделения полиции Сакраменто Энтони Гэмбла, передает ТАСС.

«У меня пока нет информации о подозреваемом и мотивах. Мы не знаем, было ли это случайностью или целенаправленным обстрелом. Следователи работают на месте преступления», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Gazeta.Ru

