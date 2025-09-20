 МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана - торжество международного права и справедливости | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана - торжество международного права и справедливости

First News Media10:01 - Сегодня
МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана - торжество международного права и справедливости

Восстановление Азербайджаном суверенитета над своими территориями 20 сентября является не только одной из самых славных страниц истории, но и торжеством международного права и справедливости.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

В заявлении подчеркивается, что 19-20 сентября 2023 года менее чем за 24 часа с целью разоружения и полного вывода остатков армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, восстановления суверенитета и конституционного строя страны на этих территориях были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

"Восстановление Азербайджаном суверенитета над своими территориями 20 сентября является не только одной из самых славных страниц истории, но и торжеством международного права и справедливости.

Главным архитектором этой победы являются славные Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего. Именно решительность Верховного Главнокомандующего и доблесть наших вооруженных сил обеспечили эту победу.

Было известно, что, несмотря на обязательства, принятые Арменией по итогам Отечественной войны 2020 года, в течение почти трех лет до 2023 года она не только не вывела свои вооруженные формирования из Карабахского региона Азербайджана, но и разместила на азербайджанских территориях дополнительное вооружение, военную технику и мины. Продолжение армянской стороной пропаганды созданного на наших территориях марионеточного режима всеми возможными способами, поздравление сепаратистского режима с "независимостью" 2 сентября 2023 года, проведение фальшивых "президентских выборов" 9 сентября, а также военная провокация 19 сентября, приведшая к гибели шести азербайджанцев, еще больше обострили ситуацию", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также указали на необходимость пресечь такое неприемлемое поведение Армении, которая не отказывалась от необоснованных территориальных претензий против Азербайджана, грубо нарушала принципы международного права, продолжала политику агрессии, и ее марионеточного режима.

"Несмотря на подстрекательские усилия и пропаганду армянской стороны, во время проведения антитеррористических мероприятий гражданское население не было взято под прицел, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб, из строя были выведены только легитимные военные инфраструктура и объекты. Азербайджанские солдаты и офицеры продемонстрировали настоящий героизм, патриотизм и самоотверженность.

После восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном были еще более активизировались. 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении. По итогам встречи лидеры подписали Совместное заявление. Азербайджан и Армения парафировали текст мирного договора. Кроме того, на основании обращения Азербайджана и Армении, Минский процесс ОБСЕ и связанные с ним структуры, являющиеся наследием бывшего конфликта, были упразднены решением Совета министров ОБСЕ 1 сентября.

Результаты Вашингтонской встречи еще раз подтвердили мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. Для того чтобы не упустить эту историческую возможность для установления мира, и подписать мирный договор необходимо устранить территориальные претензии в конституции Армении.

В этот исторически важный день мы с глубоким уважением чтим память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

С Днем государственного суверенитета, Азербайджан!", - говорится в заявлении.

Поделиться:
250

Актуально

Мнение

Сила несгибаемой воли. Азербайджан празднует День Государственного суверенитета

Спорт

На Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана стартовала третья сессия свободных заездов

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного ...

Политика

Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на ...

Политика

Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана - торжество международного права и справедливости

Обсуждены вопросы сотрудничества законодательных органов Азербайджана и Малайзии

Глава СНБ Армении прибыл в Баку

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Азербайджане проходят многонациональные совместные учения сил спецназа

Трамп опубликовал очередной пост об Азербайджане: Эта дружба будет для меня вечной - ФОТО

«Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

Последние новости

На Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана стартовала третья сессия свободных заездов

Сегодня, 12:30

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

Сегодня, 12:25

Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 12:15

СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

Сегодня, 12:05

Anyma открыл культурную программу Formula 1 грандиозным шоу – ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Сегодня, 11:50

Пашинян: Армения, благодаря миру с Азербайджаном, вступила в новый этап

Сегодня, 11:35

Трамп: США нанесли новый удар по судну наркоторговцев

Сегодня, 10:55

Иран пригрозил приостановкой соглашения с МАГАТЭ в случае возобновления санкций

Сегодня, 10:51

Гран-при Азербайджана: сегодня пройдет спринт Формулы-2

Сегодня, 10:27

Мирзоян: Делегации Армении и США уточнят детали проекта «Маршрут Трампа»

Сегодня, 10:22

Число жертв удара по мечети в Судане достигло 78 человек

Сегодня, 10:20

От «Контракта века» к новой эпохе. Сегодня - День нефтяника

Сегодня, 10:15

МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана - торжество международного права и справедливости

Сегодня, 10:01

Трамп допустил приостановку работы правительства США

Сегодня, 09:59

Сила несгибаемой воли. Азербайджан празднует День Государственного суверенитета

Сегодня, 09:22

Неизвестный обстрелял офис телеканала в Калифорнии

Сегодня, 09:12

Трамп прокомментировал инцидент с истребителями в Эстонии

Сегодня, 09:03

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

Сегодня, 00:17

Вечный флаг Победы: Азербайджан отмечает День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Сегодня, 00:00
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30