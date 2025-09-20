МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана - торжество международного права и справедливости

Восстановление Азербайджаном суверенитета над своими территориями 20 сентября является не только одной из самых славных страниц истории, но и торжеством международного права и справедливости.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

В заявлении подчеркивается, что 19-20 сентября 2023 года менее чем за 24 часа с целью разоружения и полного вывода остатков армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, восстановления суверенитета и конституционного строя страны на этих территориях были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

"Восстановление Азербайджаном суверенитета над своими территориями 20 сентября является не только одной из самых славных страниц истории, но и торжеством международного права и справедливости.

Главным архитектором этой победы являются славные Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего. Именно решительность Верховного Главнокомандующего и доблесть наших вооруженных сил обеспечили эту победу.

Было известно, что, несмотря на обязательства, принятые Арменией по итогам Отечественной войны 2020 года, в течение почти трех лет до 2023 года она не только не вывела свои вооруженные формирования из Карабахского региона Азербайджана, но и разместила на азербайджанских территориях дополнительное вооружение, военную технику и мины. Продолжение армянской стороной пропаганды созданного на наших территориях марионеточного режима всеми возможными способами, поздравление сепаратистского режима с "независимостью" 2 сентября 2023 года, проведение фальшивых "президентских выборов" 9 сентября, а также военная провокация 19 сентября, приведшая к гибели шести азербайджанцев, еще больше обострили ситуацию", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также указали на необходимость пресечь такое неприемлемое поведение Армении, которая не отказывалась от необоснованных территориальных претензий против Азербайджана, грубо нарушала принципы международного права, продолжала политику агрессии, и ее марионеточного режима.

"Несмотря на подстрекательские усилия и пропаганду армянской стороны, во время проведения антитеррористических мероприятий гражданское население не было взято под прицел, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб, из строя были выведены только легитимные военные инфраструктура и объекты. Азербайджанские солдаты и офицеры продемонстрировали настоящий героизм, патриотизм и самоотверженность.

После восстановления государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном были еще более активизировались. 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась историческая встреча лидеров Азербайджана, США и Армении. По итогам встречи лидеры подписали Совместное заявление. Азербайджан и Армения парафировали текст мирного договора. Кроме того, на основании обращения Азербайджана и Армении, Минский процесс ОБСЕ и связанные с ним структуры, являющиеся наследием бывшего конфликта, были упразднены решением Совета министров ОБСЕ 1 сентября.

Результаты Вашингтонской встречи еще раз подтвердили мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. Для того чтобы не упустить эту историческую возможность для установления мира, и подписать мирный договор необходимо устранить территориальные претензии в конституции Армении.

В этот исторически важный день мы с глубоким уважением чтим память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

С Днем государственного суверенитета, Азербайджан!", - говорится в заявлении.