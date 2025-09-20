От «Контракта века» к новой эпохе. Сегодня - День нефтяника

«Черное золото» - олицетворение прогресса и величия, один из символов судьбоносных преобразований, определивших путь развития Азербайджана. Сегодня наша страна отмечает День нефтяника.

Воспетый в стихах и песнях, великий трудовой подвиг азербайджанских нефтяников навсегда занял достойное место в летописи страны. Нефтяная отрасль и поныне остается одной из опор национальной экономики, продолжая укреплять мощь и процветание Азербайджана.

Великие достижения последних десятилетий неразрывно связаны с прогрессом энергетической сферы и ее прочным фундаментом - легендарным «Контрактом века».

В соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева, благодаря дальновидной политике которого были заложены основы Нефтяной стратегии Азербайджана, дата подписания «Контракта века» - 20 сентября с 2001 года отмечается в нашей стране как День нефтяника.

Это историческое событие стало поворотной точкой в развитии Азербайджана, открыв перед страной новые горизонты и сделав ее важной участницей крупнейших международных энергетических проектов. Наши славные нефтяники совместно с зарубежными партнерами воплотили масштабные инициативы. Эти проекты утвердили за Азербайджаном стратегическую роль на мировой энергетической карте и внесли весомый вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности.

Контракт между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ведущими мировыми нефтяными компаниями «О совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом распределении нефтедобычи» обеспечил приток миллиардных инвестиций в эксплуатацию углеводородных ресурсов Азербайджана.

Таким образом, «Контракт века», совершив коренной перелом в развитии азербайджанской экономики и заложив основы дальнейшего усиления страны, стал тем самым политико-экономическим фактором, который положил начало новой эпохе в жизни Азербайджана.

За 31 год реализации судьбоносного Контракта, экономика Азербайджана достигла впечатляющих успехов: укрепились позиции страны на региональном и глобальном уровне, привлекались масштабные иностранные инвестиции, была модернизирована инфраструктура, созданы тысячи новых рабочих мест.

Развитие нефтегазовой отрасли, диверсифицированная энергетическая политика, современная инфраструктура и динамичное международное сотрудничество возвели Азербайджан в ранг надежного и ответственного партнера на мировой арене.

Очередным этапом в реализации Нефтяной стратегии стало подписание 14 сентября 2017 года нового Соглашения о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи. Тем самым в разработке гигантского блока нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» начался новый период.

«Новый контракт века», приведя к очередной волне притока инвестиций, открытию рабочих мест и, соответственно, улучшению социального благосостояния, стал еще одной дополнительной гарантией политической и экономической безопасности нашей страны.

Вслед за этим Соглашением в 2019 году была достигнута договоренность о строительстве дополнительной добывающей платформы на контрактной площади блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».

На таком прочном фундаменте Азербайджан инициировал и реализовал ряд масштабных транснациональных проектов в энергетическом и транспортном секторах экономики. Примечательно, что Азербайджан за минувший период стал не только поставщиком энергоресурсов, но и надежной транзитной страной.

Стремительное развитие энергетической отрасли, в свою очередь, дало мощный импульс к росту ненефтяного сектора - доходы от экспорта нефти инвестировались в различные отрасли не только отечественной, но и зарубежных экономик.

Нефтегазовый сектор, динамично развиваясь, вступил сегодня в новый исторический этап. Азербайджанское государство, благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, является бесспорным лидером региона, ведущей энергетической державой широкой географии.

Вклад самоотверженных азербайджанских нефтяников в это достижение неоценим.

В этот день в их адрес поступают многочисленные поздравления. Присоединяясь ко всем поздравлениям, коллектив 1news.az от всей души желает нашим героическим нефтяникам долголетия, крепкого здоровья, счастья, больших успехов и всего самого наилучшего.