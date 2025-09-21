 Пилот Формулы-1, занявший третье место в Баку: Этот результат нас устраивает | 1news.az | Новости
Пилот Формулы-1, занявший третье место в Баку: Этот результат нас устраивает

First News Media20:05 - Сегодня
Пилот Формулы-1, занявший третье место в Баку: Этот результат нас устраивает

Нашей главной целью было попасть на подиум. Поэтому результат нас устраивает.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Карлос Сайнс, пилот команды Williams, занявший третье место в основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедшей в Баку.

Испанский пилот отметил, что борьба на трассе была очень напряженной: «Сегодняшняя гонка была очень сложной. Нам приходилось полностью концентрироваться на каждом повороте. Третье место — для меня хороший результат. Наша стратегия была выбрана правильно, что напрямую повлияло на результат».

