Власти Палестины обязались провести реформы и всеобщие выборы в 2026 году

Власти Палестины дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.

«Палестинская администрация взяла на себя прямые обязательства перед Канадой и международным сообществом о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства», — говорится в заявлении.

Источник: Gazeta.Ru