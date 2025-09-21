 Трамп призвал Европу отказаться от российской нефти | 1news.az | Новости
Трамп призвал Европу отказаться от российской нефти

First News Media10:00 - Сегодня
Трамп призвал Европу отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время выступления в поместье Маунт-Вернон в Виргинии вновь потребовал от европейских стран прекратить закупки нефти у России.

По его словам, подобная практика не должна продолжаться и вскоре прекратится.

«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — сказал глава Белого дома.

Обращаясь к постоянному представителю США при НАТО Мэтту Уитакеру, Трамп подчеркнул, что именно он должен донести до европейских союзников необходимость отказаться от российских энергоресурсов.

Помимо этого, глава Белого дома вновь затронул тему конфликта между Москвой и Киевом. Он отметил, что разочарован действиями российского президента Владимира Путина и напомнил, что недавно назвал отсутствие урегулирования «своим самым большим разочарованием».

Источник: Gazeta.Ru

