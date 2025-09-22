В рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума состоялось пленарное заседание

На I Азербайджанском международном инвестиционном форуме, проходящем в Баку под патронажем Президента Ильхама Алиева, состоялось пленарное заседание на тему «Азербайджан и за его пределами: соединение регионов, создание будущего».

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии вице-премьер Самир Шарифов подчеркнул, что благодаря стратегии экономического развития Азербайджан стал надежным партнером в региональной и мировой экономической системе. Он рассказал о стабильной и устойчивой макроэкономической ситуации в стране, сбалансированной бюджетной политике и значительных валютных резервах. Было отмечено, что эти реалии создают благоприятную и привлекательную среду для иностранных инвесторов. В то же время, сегодняшний форум служит укреплению связей между странами и регионами для взаимного сотрудничества и новых инициатив.

Министр экономики Микаил Джаббаров представил информацию о прозрачной и надежной инвестиционной среде, сформированной в стране, выходе Азербайджана на международные рынки, развитой транспортно-логистической инфраструктуре, инвестиционных платформах и механизмах стимулирования. Было отмечено, что в результате проводимых реформ экономика страны успешно диверсифицируется, экономическая и финансовая политика страны прозрачна и предсказуема, а прочные макроэкономические основы и стратегия устойчивого развития высоко оценены международными рейтинговыми агентствами. Министр экономики пригласил инвесторов воспользоваться привлекательной и конкурентоспособной инвестиционной средой, сформированной в Азербайджане.

Министр туризма Черногория Симонида Кордич подчеркнула тесные дружеские и плодотворные партнерские отношения между ее страной и Азербайджаном. Она представила информацию о туристической отрасли Черногории и благоприятной инвестиционной среде. I Азербайджанский международный инвестиционный форум был оценен как важная инициатива с точки зрения демонстрации экономического потенциала страны, а также содействия межрегиональному сотрудничеству и экономической интеграции.

Сербский министр внутренней и внешней торговли Ягода Лазаревич заявил, что Азербайджан и Сербия имеют стратегические партнерские отношения. Он подчеркнул важность внедрения новых технологий и инноваций для создания конкурентоспособной экономики. Министр отметил важность инвестиций в дата-центры и технологические центры. Он сказал, что сегодняшний форум является важной площадкой для дальнейшего углубления сотрудничества.

Нуриэль Рубини, главный исполнительный директор консалтинговой компании Roubini Macro Associates, подчеркнул, что Азербайджан, несмотря на обладание богатыми энергетическими ресурсами, придаёт большое значение диверсификации экономики и переходу к «зелёной» экономике. Он отметил, что будущее строится на инновациях, и технологии играют в этом важную роль. Рубини коснулся важности применения инноваций и генеративного искусственного интеллекта при переходе к цифровой экономике. Он обратил внимание на важность цифрового образования и тренингов по искусственному интеллекту на образовательной онлайн-платформе Coursera. Было отмечено, что Азербайджан, занимающий стратегически выгодное положение между Востоком и Западом, Севером и Югом, имеет возможность расширить сотрудничество в глобализации, и транспортно-логистической сфере. Благодаря макроэкономической стабильности и благоприятной деловой среде Азербайджан создаёт условия для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Махди Аль-Адель, главный исполнительный директор компании Aramco Ventures, рассказал о ее деятельности в энергетическом и химическом секторах, инвестициях инновационной и технологической направленности.

Он подчеркнул, что энергетическая трансформация, изменения на глобальном рынке и новые экономические вызовы делают необходимым поддержку инновационных технологий и бизнес-моделей.

Стив Нури, соучредитель и главный исполнительный директор компании GenAI Works, рассказал о влиянии искусственного интеллекта на мир, новых возможностях, которые открывают рынки для бизнеса и общества, а также о глобальных тенденциях. Он представил информацию об использовании искусственного интеллекта для повышения конкурентоспособности.

Лиза Бодель, главный исполнительный директор компании FutureThink и автор бестселлера «Почему простота побеждает», поделилась своими мыслями о роли простоты в современном бизнесе, влиянии технологических инноваций на бизнес-среду и деловом мире будущего. Она выразила удовлетворение знакомством с инновационным потенциалом Азербайджана.

В рамках пленарного заседания при участии вице-премьера Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций ОАЭ Хасана Аль Сувейди был подписан договор о сотрудничестве по развитию концепции «Город в городе» между Министерством экономики Азербайджана и Modon Holding ОАЭ. Документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Modon Holding Джасем Аль Зааби. Концепция предусматривает создание современной прибрежной зоны вокруг озера Беюкшор, охватывающей оздоровительные, торговые, образовательные и гостиничные объекты.