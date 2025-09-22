У Маргариты Симоньян диагностировали рак

Возглавляющая международную медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что проходит лечение от рака.

Об онкологическом заболевании М.Симоньян сообщила на своем официальном Telegram-канале, где отметила следующее: «Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках».

Напомним, что ранее М.Симоньян сообщила, что у нее «серьезное, пугающее заболевание», но на тот момент не стала раскрывать свой диагноз.

