Валех Алескеров: Мы сделаем так, чтобы инвесторам не приходилось контактировать с госструктурами
«Наша главная цель — привлечь в Азербайджан ненефтяные отрасли», - заявил председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров.
«Мы стремимся привлечь иностранных инвесторов в наши предприятия. Мы готовы предоставить инвесторам необходимую инфраструктуру и коммунальные услуги. Отсутствие у нас некорпоративных услуг, сборов и платежей создает более благоприятные условия для инвесторов. Мы позаботимся о том, чтобы инвесторам не приходилось контактировать с государственными органами. Мы будем обеспечивать всем необходимым напрямую», — подчеркнул Валех Алескеров.
Гафар Агаев
218