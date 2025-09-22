Валех Алескеров: Мы сделаем так, чтобы инвесторам не приходилось контактировать с госструктурами

«Наша главная цель — привлечь в Азербайджан ненефтяные отрасли», - заявил председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров.

«Мы стремимся привлечь иностранных инвесторов в наши предприятия. Мы готовы предоставить инвесторам необходимую инфраструктуру и коммунальные услуги. Отсутствие у нас некорпоративных услуг, сборов и платежей создает более благоприятные условия для инвесторов. Мы позаботимся о том, чтобы инвесторам не приходилось контактировать с государственными органами. Мы будем обеспечивать всем необходимым напрямую», — подчеркнул Валех Алескеров.

Гафар Агаев