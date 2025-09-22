Вице-спикер парламента РА: Армения готова к открытию границы с Турцией хоть сегодня

Урегулирование отношений с Турцией продолжает оставаться одним из приоритетов внешней политики Армении.

Об этом заявил в своем выступлении на проходящем в Иреване семинаре «Роуз-Рот» Парламентской Ассамблеи НАТО вице-спикер парламента Армении, спецпосланник страны на переговорах по нормализации с Анкарой Рубен Рубинян.

«Наш диалог с турецкой стороной продолжается, и мы уверены, что нельзя упускать эту историческую возможность – построить добрососедские отношения. Урегулирование отношений не только принесет стабильность и процветание нашему региону, но и будет способствовать укреплению глобальной безопасности, продемонстрировав, что длительные противоречия можно преодолеть посредством диалога и дипломатии.

Надеемся, что Турция откликнется на нашу готовность как можно быстро установить дипломатические отношения и иметь открытые границы. Мы готовы к этому хоть сегодня», - отметил Рубинян.

Источник: News.am