В Азербайджане из-за оползня приусадебный участок оказался под землёй - ФОТО

В Астаре из-за сильного ливня произошёл оползень.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, из-за дождливой погоды в южном регионе Азербайджана повысился уровень воды в реках.

Сильный ливень стал причиной ряда разрушений в Астаринском районе. Селевые потоки повредили дороги и мосты в отдалённых горных сёлах.

В селе Ниляша произошёл оползень. Сместилось около 100 метров грунта, в результате чего приусадебный участок, принадлежащий местной жительнице Гюнай Рухшановой, оказался под землёй.

Председатель сельского муниципалитета Сиякю Рамин Дедаев сообщил, что пострадавший участок относится к лесному фонду. После обращения гражданки место было осмотрено, и информация об оползне передана в соответствующие органы.

Глава муниципалитета также добавил, что селевые потоки, спускающиеся с гор, принесли с собой сухие деревья и грунт, что заблокировало некоторые мосты и водосточные трубы. В настоящее время ведутся работы по их очистке.