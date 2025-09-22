В Баку задержали пьяного нарушителя на скутере

Молодой человек, в нетрезвом виде катавшийся на скутере и нарушавший общественный порядок, привлечён к ответственности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошёл на улице Низами, на участке, прилегающем к площади Фонтанов.

Около 6 утра сотрудники полиции заметили нескольких человек, которые громко разговаривали на площади, и подошли к ним. Им объяснили, что шуметь в это время недопустимо, а также что данная территория не предназначена для катания на скутерах.

Однако один из них, 25-летний С.Балаев, вступил в спор и продолжил нарушать порядок. Он был задержан и доставлен в 9-е отделение полиции, где было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении молодого человека был составлен административный протокол, и решением районного суда ему было назначено 8 суток административного ареста.

