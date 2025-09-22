Подписан Меморандум о взаимопонимании о создании промпарка зеленой энергии на Абшероне

Меморандум о взаимопонимании о создании промышленного парка зеленой энергии на Абшеронском полуострове подписан между Агентством развития экономических зон (IZIA) и China Datang Overseas Investment Co.

Как сообщает 1news.az, данное сотрудничество предусматривает долгосрочное партнерство в области производства возобновляемой энергии, чистых технологий и развития промышленной инфраструктуры. Документ подписали председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов и гендиректор China Datang Overseas Investment Co. Юаньлонг Чжоу.

Между Improtex Group и MAN Truck & Bus подписано соглашение о сборке электробусов в Азербайджане. Документ подписали замминистра экономики Самед Баширли, президент Improtex Group Физули Алекперов и представитель MAN Truck & Bus.

Всемирный экономический форум и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) подписали соглашение о партнерстве. Соглашение подписали исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и руководитель отдела международной торговли, инвестиционной политики и сообществ Всемирного экономического форума Мэтью Стивенсон.

Меморандум о взаимопонимании по обмену знаниями и опытом был подписан между Научно-исследовательским институтом водных ресурсов и мелиорации и ACWA Power. Документ подписали председатель правления НИИ водных ресурсов и мелиорации Мир Мовсум Дадашов и региональный менеджер ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювент.