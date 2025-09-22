 Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей | 1news.az | Новости
Политика

Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей

First News Media20:20 - Сегодня
Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей

В рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе обсуждений стороны обменялись мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и ЕС и обсудили возможности их дальнейшего развития. Были затронуты такие темы, как укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и активизация совместных усилий в таких ключевых секторах, как энергетика, транспорт, устойчивое развитие и гуманитарные инициативы.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе и обсудили текущий мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

