В Японии заявили, что рассмотрят сроки признания Палестины

Правительство Японии, которое сейчас не планирует признавать Палестину, ставит перед собой вопрос не о том, делать ли это, а о том, когда это сделать.

Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя решение части государств о признании государственности Палестины.

"Для нашей страны вопрос заключается не в том, признавать ли ее как государство, а в том, когда это сделать. Исходя из этого, мы будем внимательно следить за изменением ситуации в будущем и тщательно рассматривать этот вопрос", - сказал он.

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая сообщил, что в Токио было принято решение не признавать Палестину в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с тем он выступил с критикой "односторонних действий" Израиля, призвав принять меры для прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа.