В Астаре перевернулся автомобиль, погиб подросток - ФОТО

В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария случилась на территории села Чайоба. Легковой автомобиль марки ВАЗ-2107 вышел из-под управления и упал в канал у обочины дороги.

В результате ДТП тяжёлые травмы получил пассажир — житель села Ваго, Салаев Игид Рамин оглы, 2009 года рождения. Подростка доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось — врачи лишь констатировали смерть.

Тело было направлено в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения обследования.

По факту происшествия начато расследование.