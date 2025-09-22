В США хотят связать парацетамол с риском развития аутизма у детей
Глава минздрава США Кеннеди-младший планирует связать аутизм с парацетамолом.
Об этом пишет The Washington Post.
По данным издания, американские федеральные органы в сфере здравоохранения планируют предостеречь беременных от использования препарата на основе парацетамола «Тайленола» на ранних сроках беременности в отсутствие повышенной температуры. Одновременно в администрации президента США Дональда Трампа планируют продвигать препарат лейковорин в качестве лекарства от аутизма.
При этом устоявшимся является мнение о том, что аутизм в большинстве случаев неизлечим, поскольку его возникновение в основном обусловлено генетическими факторами.
Источник: Gazeta.ru
