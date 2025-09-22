Обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сферах зеленой энергетики, инфраструктуры и промышленности

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума встретился с президентом китайской компании Datang Overseas Investment Co Юаньлуном Чжоу.

Как сообщили в министерстве, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение торгово-экономическому партнерству с Китаем. Была представлена информация о благоприятной деловой среде нашей страны, направлениях развития взаимовыгодного партнерства, а также отмечен широкой потенциал для совместной деятельности.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сферах зеленой энергетики, инфраструктуры и промышленности.