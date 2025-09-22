 В Баку рекордно быстро восстановили движение после Гран-при | 1news.az | Новости
В Баку рекордно быстро восстановили движение после Гран-при

Фаига Мамедова10:30 - Сегодня
В Баку рекордно быстро восстановили движение после Гран-при

Впервые за последние 9 лет большая часть дорожных ограничений, связанных с проведением этапа Формулы 1, была снята всего за 12 часов после его завершения.

Как передает 1news.az, после окончания Гран-при Азербайджана Формулы 1 2025 года в городе были полностью демонтированы инфраструктура трассы и трибуны на площади Азнефть, и центральные улицы вновь открыли для движения транспорта. В первую ночь после гонки, уже с 6:00 утра, движение было полностью восстановлено на всём проспекте Нефтяников, за исключением участка от его пересечения с улицей Рашида Бейбутова до улицы Пушкина.

Стоит отметить, что для уменьшения пробок большая часть дорог, закрытых на время гоночной недели, периодически открывалась для водителей в определённые часы.

Операционная компания Baku City Circuit выражает благодарность жителям города и водителям за проявленное понимание.

