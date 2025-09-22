Самир Шарифов: Азербайджан стал связующим звеном
Азербайджан превратился в страну, играющую роль надёжного, заслуживающего доверия связующего звена.
Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.
Отметив, что Азербайджан расположен в центре международных транспортных узлов, он подчеркнул, что инвестиционная среда в республике стремительно развивается. Стоит отметить, что кредитный рейтинг Азербайджана также значительно вырос, добавил вице-премьер.
С.Шарифов отметил, что правительство Азербайджана вложило существенные средства в транспортный сектор:
«Инвестиции вкладываются в железнодорожный транспорт, морские порты и аэропорты Азербайджана. Это также создаёт стимулы для тех, кто хочет вложить инвестиции в страну».
Гафар Агаев