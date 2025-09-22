Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы широкие возможности для деятельности ведущих международных компаний

Проводимые в Азербайджане социально-экономические реформы и интеграция в глобальную экономику создали широкие и благоприятные возможности для деятельности в стране ведущих международных компаний.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку в понедельник I Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Именно поэтому в период 2004-2024 годов в нашу экономику было инвестировано 344,4 млрд долларов США, значительная часть которых, а именно 213,2 млрд долларов США, была направлена на развитие ненефтяного сектора. Это является наглядным показателем доверия иностранных инвесторов к Азербайджану и создания в нашей стране атмосферы безопасности и стабильности», - подчеркнул глава государства.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют тысячи компаний с иностранным капиталом.

«Это является значительным вкладом в формирование в нашей стране конкурентоспособной и устойчивой экономики, основанной на современном корпоративном управлении. Благодаря завоёванному доверию большинство иностранных компаний и сегодня предпочитают реинвестировать свою прибыль в экономику страны», - сказал Ильхам Алиев.