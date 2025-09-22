В Баку меняется система работы общественного транспорта

Общественный транспорт будет работать до полуночи в большинстве случаев.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева о совершенствовании регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

По его словам, несмотря на то, что сейчас принимаются определённые меры для привлечения достаточного количества автобусов к перевозкам, существующая модель не позволяет решить этот вопрос системно.

«Это приводит к увеличению интервалов между автобусами на маршруте или к полному прекращению их работы в разное время суток. В частности, в вечерние часы некоторые маршруты снимаются с линии и отправляются в депо, так как количество пассажиров уменьшается и перевозки становятся нерентабельными.

После внедрения новых механизмов графики пассажирских перевозок станут более гибкими. Во многих случаях маршруты будут работать до 24:00. При этом, с учётом спроса пассажиров, будет рассматриваться возможность оказания услуг на некоторых направлениях и в более позднее время».