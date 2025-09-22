В Азербайджане реформируют систему пассажирских перевозок

«Для предоставления более качественных услуг пассажирам система пассажирских перевозок автомобильным транспортом реструктуризируется».

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева о совершенствовании регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

“В соответствии с Указом «О некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» в составе государственного бюджета создан Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт». Фонд предназначен для возмещения расходов перевозчикам, предоставляющим услуги регулярных пассажирских перевозок автобусами, отвечающими установленным критериям.

С целью предоставления более качественных услуг в сфере регулярных пассажирских перевозок система пассажирских перевозок автомобильным транспортом реструктуризируется. Цель — повысить доступность и удовлетворить потребность в регулярных пассажирских перевозках”, - отметил А.Рзаев,