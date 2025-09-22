AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

Я уверен, что городская мобильность будет в разы лучше, чем сегодня.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева.

«Я уверен, что через 5 лет облик центральных улиц Баку изменится, а городская мобильность будет в разы лучше, чем сегодня. Доля общественного транспорта в городе увеличится, доступ людей к нему станет проще, а качество и непрерывность предоставляемых услуг улучшатся. В то же время будут созданы лучшие условия для пешеходов и пользователей средств микромобильности, а также внедрены системы интеллектуального управления. Благодаря этим изменениям пробки будут сведены к минимуму, и люди смогут передвигаться по городу более комфортно и быстро».