Президент Ильхам Алиев: Органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета

Национальные органы прокуратуры находятся на передовой в борьбе со всеми проявлениями преступности, в том числе с преступлениями, посягающими на основы конституционного строя государства.

Тем самым они не только выполняют задачу по обеспечению верховенства закона, но и в то же время служат защите конституционного строя и суверенитета. С этой точки зрения органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «На страже суверенитета: статус Прокуратуры в Конституции».

В обращении главы государства отмечается, что участие в данном мероприятии делегаций, в состав которых также входят руководящие лица национальных прокурорских служб дружественных стран, демонстрирует то значение, которое они придают развитию межгосударственного сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нынешнее мероприятие будет способствовать обмену передовым опытом, связанным с прокурорской деятельностью, выявлению общих вызовов и обсуждению путей их совместного решения, укреплению взаимного сотрудничества.