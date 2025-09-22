В аэропорту Сочи задерживаются около 60 рейсов и два отменены

Около 60 рейсов на прилет и вылет более чем на два часа задерживаются в аэропорту Сочи из-за вводимых ранее временных ограничений полетов воздушных судов, два рейса из Москвы отменены.

Об этом заявила Ассоциация туроператоров (АТОР).

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В ночь с 21 на 22 сентября экипажами 18 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. Сейчас все ушедшие на запасные аэродромы воздушные суда прибыли в Сочи, аэропорт приступил к работе по фактическому расписанию.

«Воздушная гавань главного морского курорта была закрыта на прием и вылет самолетов на протяжении почти пяти часов сегодня ночью. <…> К текущему моменту известно, что сегодня в течение дня на прилет и вылет более чем на два часа задерживаются около 60 рейсов, два рейса из Москвы отменены», - говорится в сообщении.