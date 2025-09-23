SOCAR и Italita подписали соглашение - ФОТО

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала с компанией Italiana Petroli S.p.A соглашение о покупке акций принадлежащей ей компании MIP S.p.A.

Как сообщает 1news.az, это произошло в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления Italiana Petroli S.p.A. Уго Брачетти-Перетти.

Соглашение укрепит позиции SOCAR на европейском энергетическом рынке.

Кроме того, в рамках AIIF 2025 было подписано соглашение между ООО «EelElectric» и турецким представительством шведско-швейцарской транснациональной корпорации ABB Group, специализирующейся на электроинжиниринге и энергетике, об установке модульных панельных систем. Документ подписали директор EelElectric Вусал Мирзаев, и менеджер ABB Group Türkiye по стране Махмуд Рзаев.

Проект окажет поддержку технологическому развитию в области электроэнергетической инфраструктуры.

