Российский корабль «Расул Гамзатов» прибыл в Баку

В рамках Плана мероприятий между Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также в рамках взаимного визита пограничных сторожевых кораблей береговых подразделений пограничных служб Азербайджана и России, 23 сентября в Бакинский порт прибыл пограничный сторожевой корабль Береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации «Расул Гамзатов».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в рамках визита азербайджанская и российская делегации обменяются мнениями о мероприятиях, проведённых между пограничными ведомствами двух стран, а также о текущей оперативной обстановке на Каспии. Также будут обсуждены результаты взаимодействия во время совместных оперативно-профилактических мероприятий и уточнён порядок обмена информацией между аппаратами пограничных представителей.

В рамках визита запланирован товарищеский матч по футболу между представителями береговых охран Азербайджана и России в спортивном центре «Сархадчи», а также взаимное посещение сторонами пограничных сторожевых кораблей.

В рамках культурной программы для гостей будет организовано посещение Центра Гейдара Алиева и Государственного историко-архитектурного заповедника «Атешгях», а также знакомство с культурно-историческими памятниками Баку.