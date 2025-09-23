Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям: Женщине не к лицу тюрьма

Главное управление Государственной дорожной полиции доводит до сведения всех женщин-водителей, что дорожно-транспортные происшествия с их участием в последнее время вызывают серьёзную обеспокоенность.

Как передает 1news.az, об этом заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

Проведенный анализ показывает, что в некоторых случаях невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения приводят к серьёзным авариям. Только за прошедший период текущего года в 107 ДТП с участием женщин-водителей 16 человек погибли и 159 получили увечья.

Каждая женщина-водитель, как мать, супруга и ценный член общества, должна осознавать свою ответственность перед детьми, семьей и обществом, а также относиться к правилам дорожного движения со всей ответственностью.

Если во время движения возникает желание к экстремальному поведению, такому как превышение скорости, внезапные и опасные маневры, женщина-водитель должна на мгновение задуматься:

«Куда ведут эти действия - к концу человеческой жизни, в больницу или в тюрьму?»

Совершая серьёзные нарушения, женщина должна подумать о своих детях, материнском долге, семье, своей роли и репутации в обществе.

Помните, женщине не к лицу тюрьма, скорость - это не повод для гордости, а опасность, авария происходит в одно мгновение, а сожаления остаются на всю жизнь.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призывает всех женщин-водителей быть хладнокровными и ответственными, не поддаваться эмоциям и рискованным действиям.

Дорожное движение - это не гонка, это сама жизнь.