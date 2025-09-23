 Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям: Женщине не к лицу тюрьма | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям: Женщине не к лицу тюрьма

Фаига Мамедова16:10 - Сегодня
Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям: Женщине не к лицу тюрьма

Главное управление Государственной дорожной полиции доводит до сведения всех женщин-водителей, что дорожно-транспортные происшествия с их участием в последнее время вызывают серьёзную обеспокоенность.

Как передает 1news.az, об этом заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

Проведенный анализ показывает, что в некоторых случаях невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения приводят к серьёзным авариям. Только за прошедший период текущего года в 107 ДТП с участием женщин-водителей 16 человек погибли и 159 получили увечья.

Каждая женщина-водитель, как мать, супруга и ценный член общества, должна осознавать свою ответственность перед детьми, семьей и обществом, а также относиться к правилам дорожного движения со всей ответственностью.

Если во время движения возникает желание к экстремальному поведению, такому как превышение скорости, внезапные и опасные маневры, женщина-водитель должна на мгновение задуматься:

«Куда ведут эти действия - к концу человеческой жизни, в больницу или в тюрьму?»

Совершая серьёзные нарушения, женщина должна подумать о своих детях, материнском долге, семье, своей роли и репутации в обществе.

Помните, женщине не к лицу тюрьма, скорость - это не повод для гордости, а опасность, авария происходит в одно мгновение, а сожаления остаются на всю жизнь.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призывает всех женщин-водителей быть хладнокровными и ответственными, не поддаваться эмоциям и рискованным действиям.

Дорожное движение - это не гонка, это сама жизнь.

Поделиться:
660

Актуально

Xроника

Президент и первая леди Азербайджана прибыли в штаб-квартиру ООН

Политика

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Общество

«Gabala Hospitality Group» представила Азербайджан на «Международных днях гастрономии» в ...

Общество

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный ...

Общество

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут

10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

Объявлен дополнительный набор в колледжи

Возрождение Лачина: еще 20 семей вернулись в родной город - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Азербайджане появились пригласительные на траурные церемонии - Цены - ФОТО - ВИДЕО

Хирург без лицензии нашел способ вернуться к практике - ФОТО

В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Директор школы №308 уволена после скандальной аудиозаписи

Последние новости

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут

Сегодня, 18:30

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Сегодня, 18:15

Сахиба Гафарова обсудила с новым послом Польши перспективы сотрудничества

Сегодня, 18:00

На Генеральной Ассамблее ООН начались высокоуровневые дебаты

Сегодня, 17:55

10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

Сегодня, 17:50

Рубио допустил прекращение содействия США в урегулировании российско-украинской войны

Сегодня, 17:47

Президент и первая леди Азербайджана прибыли в штаб-квартиру ООН

Сегодня, 17:37

Экс-начальник охраны Сержа Саргсяна обвинил его в продаже земель близ «Ераблура»

Сегодня, 17:25

Академия Алины Кабаевой примет участие в III Играх стран СНГ

Сегодня, 17:05

Объявлен дополнительный набор в колледжи

Сегодня, 17:00

Возрождение Лачина: еще 20 семей вернулись в родной город - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:52

В Баку одну из центральных улиц перекроют на два дня

Сегодня, 16:35

TƏBİB поблагодарил водителей - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям: Женщине не к лицу тюрьма

Сегодня, 16:10

Образовательная программа Azercell «DataMinds Bootcamp» подготовила новых специалистов в области данных и искусственного интеллекта - ФОТО

Сегодня, 15:58

Глава МАГАТЭ хочет стать генсеком ООН

Сегодня, 15:53

Пашинян: Нынешняя Конституция Армении - навязанная повестка дня

Сегодня, 15:45

В Турции арестованы таможенники, продававшие в Telegram секретные данные об оборонке

Сегодня, 15:38

Серж Саргсян ответил Пашиняну цитатами Марка Твена и Альберт Эйнштейна

Сегодня, 15:33

В двух городах Азербайджана откроют фан-зоны для III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:28
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30