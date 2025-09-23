 10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями | 1news.az | Новости
10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

First News Media17:50 - Сегодня
10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

Десятый по счёту Caspian Air Cargo Summit, организованный компанией Silk Way West Airlines в Баку Конгресс Центре, отличился рекордным количеством участников и знаменательными объявлениями, укрепив позиции Азербайджана как стратегического центра на глобальной логистической карте.

Свыше 400 делегатов из более чем 45 стран, включая руководителей DSV, Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Atlas Air Worldwide, ACL Airshop, Hactl, Kales Group и других глобальных компаний, собрались в Баку, чтобы обсудить будущее грузовых авиаперевозок, логистики и мультимодальных перевозок.

На саммите была подчеркнута амбициозная стратегия развития группы компаний Silk Way Group и растущая роль Азербайджана в евразийской логистике. Ключевым элементом этих планов является проект аэропорта и карго-деревни в Свободной Экономической Зоне Алят с площадью 750 гектаров. Этот современный транспортный узел объединит воздушные, морские, автомобильные и железнодорожные пути. Ожидается, что строительство объекта будет завершено к концу 2026 года, а его деятельность начнется в начале 2027 года. В рамках этого проекта, Silk Way Group объявила о создании совместного предприятия с компанией dnata по наземному обслуживанию воздушных судов, о подписании меморандума о взаимопонимании с ExecuJet для развития услуг бизнес авиации и FBO услуги (оператор фиксированной базы), а также о создании регионального сервисного центра Gulfstream в новом аэропорту.

Компания Silk Way West Airlines также реализует программу обновления своего парка, приобретая десять грузовых самолетов Boeing 777 и четыре Airbus A350, что станет частью одного из самых молодых и эффективных дальнемагистральных грузовых авиапарков в мире. На конференции также обсуждались стратегический рост Среднего Коридора в мировой торговле, важность цифровых инноваций, устойчивой авиации и инвестиционных возможностей в Центральной Евразии.

«Десятый по счёту Caspian Air Cargo Summit отражает не только путь, пройденный нами за последние десятилетия, но и динамизм нашей отрасли», – заявил Заур Ахундов, президент группы компаний Silk Way Group. «Благодаря нашим партнерам и клиентам мы справляемся со всеми вызовами и используем возможности, укрепляющие роль Азербайджана как глобального логистического центра».

Начавшийся в 2006 году Caspian Air Cargo Summit стал ведущим мероприятием в области авиаперевозок и логистики в Центральной Азии и на Кавказе. Саммит, проводимый авиакомпанией Silk Way West Airlines и организованный Euroavia International, знакомит мировых лидеров отрасли с динамично развивающимися возможностями Среднего коридора.

Компания Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру на самолетах Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии со своей приверженностью принципам устойчивого развития и эффективности, Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой флот новыми современными самолетами, включая Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F, чтобы лучше удовлетворять глобальные потребности в логистике. Авиакомпания предлагает комплексные услуги по грузоперевозкам по более чем 40 направлениям в Европе, в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и на Американском континенте, обеспечивая годовой грузооборот более 500 тыс. тонн.

10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

