В автобусе «BakuBus» две девушки устроили рукопашную - ВИДЕО

В автобусе «Bakubus» произошла драка между пассажирами.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент, предположительно, произошел на территории Хатаинского района.

На распространившихся в социальных сетях видеокадрах видно, как ссора между двумя молодыми девушками переросла в драку.

В ООО «BakuBus» сообщили, что в подобных ситуациях водители обязаны действовать согласно требованиям законодательства и информировать службу «102»:

«Одновременно просим пассажиров соблюдать установленные правила при пользовании общественным транспортом и уважительно относиться к другим пассажирам и участникам дорожного движения».

В свою очередь, сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов отметил, что в ведомстве осведомлены о кадрах, размещённых в соцсетях, где зафиксирован конфликт между двумя пассажирами общественного транспорта.

По взаимным обращениям сторон проводится соответствующая проверка.