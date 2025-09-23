В автобусе «BakuBus» две девушки устроили рукопашную - ВИДЕО
В автобусе «Bakubus» произошла драка между пассажирами.
Как сообщает Qafqazinfo, инцидент, предположительно, произошел на территории Хатаинского района.
На распространившихся в социальных сетях видеокадрах видно, как ссора между двумя молодыми девушками переросла в драку.
В ООО «BakuBus» сообщили, что в подобных ситуациях водители обязаны действовать согласно требованиям законодательства и информировать службу «102»:
«Одновременно просим пассажиров соблюдать установленные правила при пользовании общественным транспортом и уважительно относиться к другим пассажирам и участникам дорожного движения».
В свою очередь, сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов отметил, что в ведомстве осведомлены о кадрах, размещённых в соцсетях, где зафиксирован конфликт между двумя пассажирами общественного транспорта.
По взаимным обращениям сторон проводится соответствующая проверка.