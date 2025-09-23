Проведен обмен мнениями по сотрудничеству между законодательными органами Азербайджана и Лаоса

23 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсана Хотфутхоном, находящейся в Азербайджане с визитом для участия в проходящей в Баку международной конференции «На страже суверенитета: статус Прокуратуры в Конституции».

Как сообщили в Милли Меджлисе, отметив значимость проводимой в Баку международной конференции, председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что данное мероприятие внесёт вклад в дело обмена передовым опытом в области прокурорской деятельности и определения общих вызовов.

Было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Лаосом в различных сферах. Подчеркнуто активное сотрудничество и взаимоподдержка наших государств в международных организациях, особенно в рамках ООН и Движения неприсоединения.

Было доведено до внимания, что политические партии наших стран – партия «Ени Азербайджан» и Народно-революционная партия Лаоса – тесно сотрудничают в рамках Международной конференции азиатских политических партий.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам отношений между парламентами, и отмечена положительная роль сотрудничества законодательных органов в развитии связей между странами. Были акцентированы вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях. Наши парламенты сотрудничают на таких важных платформах, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения.

Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Лаосской Народно-демократической Республики Сайсана Хотфутхон, поблагодарив за встречу, также выразил азербайджанской стороне признательность за проведение на высоком уровне международной конференции для органов прокуратуры в Баку. Коснувшись важности конференции, гость выразил уверенность в том, что она внесет свой вклад в дело укрепления сотрудничества между органами прокуратуры дружественных стран.

Далее в ходе беседы гость передал поздравления по случаю 30-летия принятия Конституции в Азербайджане и поделился мнениями о дальнейшем развитии межпарламентских, экономических, логистических и других связей между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.