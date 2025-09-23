В Агдамском районе взорвалась мина, погиб бывший военнослужащий - ОБНОВЛЕНО

23 сентября в селе Мирашелли Агдамского района произошел разрыв мины.

Пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) распространили совместное сообщение по этому поводу.

Отмечается, что житель села Бахарлы Ахмедов Сайяф Фиган оглу, 1971 года рождения погиб в результате разрыва мины на территории неразминированного кладбища.

По данному факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки о минной опасности и не заходить в незнакомые места.

Отметим, что Сайяф Ахмедов бывший разведчик и был известен по прозвищу "Gizir Xanı".