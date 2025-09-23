Рубио: Благодаря Президенту Трампу урегулирован азербайджано-армянский вопрос

Думаю, что Президент Трамп потратил больше времени, энергии на предложения и инициативы по установлению мира, чем кто-либо другой в мире, и добился больших успехов в мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью программе Fox and Friends в Нью-Йорке.

«Не будем забывать, что между Конго и Руандой шла война, и именно Президент Трамп выступил в ней посредником. Благодаря Президенту Дональду Трампу азербайджано-армянский вопрос нашел решение. Именно Президент Трамп положил конец конфликтам между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном. Это лишь четыре примера того, что произошло за последние несколько месяцев. Это сделал Президент США, а не какой-либо другой мировой лидер или ООН», – отметил Рубио.