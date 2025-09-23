Возрождение Лачина: еще 20 семей вернулись в родной город - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Семьям, прибывшим сегодня в город Лачин в составе очередной группы переселенцев, вручены ключи от домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после торжественной встречи вновь прибывших семей сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Переселенцам рекомендовали держаться подальше от неизвестных объектов и предметов, а в случае обнаружения таковых информировать соответствующие органы.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица. С радостью приняв ключи, семьи заселились в свои дома.

Отметим, что на данном этапе в город Лачин переехали 20 семей (86 человек). Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 591 семьи (2177 человек), а в целом в Лачинском районе — 956 семей (3602 человек). Это семьи, ранее временно проживавшие в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики. Следует отметить, что в городе созданы все условия для размещения переселенных семей в домах, восстановленных или отстроенных по указанию главы государства.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Лачин возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в город Лачин, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 20 семей – 86 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.