Российская пенсионерка стала инвалидом из-за ошибки врачей

В Бурятии пенсионерке удалили здоровую почку и сделали инвалидом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ.

Как рассказала 65-летняя потерпевшая Полина Ходакина, в 2024 году у нее выявили повышенный онкомаркер, после чего она обратилась в Республиканский онкоцентр. По словам пенсионерки, медики сделали ей МРТ, но после этого перепутали снимки. Женщину направили на операцию по удалению органа с опухолью, но никакого образования на той почке не было.

«Медсестра отделения и выдала мне копию исследования. Я посмотрела и увидела, что в операции не было необходимости. Ехала домой как в тумане. Врачи вдруг начали мне названивать и говорить, что произошла ошибка. Вечером у меня случилась истерика, сердце заболело, скорую вызвала», — рассказала Ходакина.

Женщина планирует добиться справедливости через суд — она требует от больницы трансплантации здорового органа взамен удаленного или компенсации морального вреда за то, что теперь она не может жить полноценно.

Источник: Gazeta.ru